İsviçreli tasarımcı Yves Béhar'ın tasarladığı SAYL ergonomik çalışma sandalye ailesi, Herman Miller’ın Türkiye Distribütörü BMS’de satışa sunuldu.

Béhar, sandalyenin tasarımının temelinde asma köprülerin tasarımından esinlenildiği bildirildi. Bir köprünün suyun üzerinde asılı kalması için kullanılan prensiplerin, bir sandalyeye uygulanıp uygulanamayacağının araştırılması sonucu ortaya çıkan ürünün, Béhar'ın çerçevesiz olarak ilk tam askılı sırt kısmını yarattığı sandalye olduğu bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada, sandalyenin sırt kısmının, sert dış çerçeve olmadan, tıpkı bir asma köprü gibi askıda kalarak sırtı desteklediği kaydedildi. Şirketten verilen bilgiye göre '3D Intelligent' askı sırt kısmı, sandalyeye oturan kişinin şekline ve hareketlerine uyum sağlayabiliyor.