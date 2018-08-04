Hermannstadt - Dunarea Calaraşi sahaya çıkıyor

Hermannstadt ve Dunarea Calaraşi, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Hermannstadt 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Dunarea Calaraşi 4 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Hermannstadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dunarea Calaraşi, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 512 kodlu maçı oynayanlar; Hermannstadt galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Dunarea Calaraşi galibiyet oranı 2.70.

Hermannstadt son hafta oynanan Dacia Mioveni maçında 1-1 berabere kaldı.

Dunarea Calaraşi ise Targoviste maçında 2-2 berabere kaldı.

Hermannstadt, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Dunarea Calaraşi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dunarea Calaraşi, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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