HES kodunu e-Devlet, SMS ve HES uygulaması ile alabilirsiniz. HES kodu almanın yollarını haberimizde derledik. Telefonunuz ile SMS atarak, e-Devlet ya da HES uygulamasını indirerek HES kodu alabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulaması ile HES kodu alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.