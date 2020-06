HES kodu, seyahat etmek için tüm vatandaşların sahip olması gereken bir kod. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşların sadece Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS ile alacakları kodlarla seyahat edebileceklerini söyledi. HES kodu olmayan vatandaşlar seyahat için bilet alamıyor. Peki HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIYOR? (SMS)

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HAYAT EVE SIĞAR NASIL İNDİRİLİR?

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.

HES KODU NEDİR?

Bakan Koca, HES kodu ile ilgili şöyle konuştu: "Açılabilecek işyerleri için Bilim Kurulumuz rehberler hazırlamaktadır. Bir kısmı hazır durumdadır. Sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama evden çıktığınızda rehberiniz olacak.

Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır."

Bakan Koca, HES kodunun nereden ve nasıl alınacağını, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak. Sosyal hayatın, çalışma hayatın, insan etkinliğin birlikte gerçekleştiği hayata karşı tedbirler gereklidir. Ekonomiler, ticaret, eğitim de salgın karşısında zayıf düştü. Pandemi ile mücadelenin bir cephesi de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın sağlık bulmasını amaçlayacaktır. Dünya bir gerçeği de idrak etti, her işin başı sağlık cümlesi salgın karşısında gerileyen her şeyi içerir. Ülkemizde sağlığa yapılan yatırımlar büyük bir işarettir. Sağlık yatırımları sosyal refahın şartıdır" sözleriyle açıkladı.