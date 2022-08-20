Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor

Paranın sahiplerini arayan iş adamı Kazım Üstün, ''Ayın 7’si itibariyle hesabıma bilmediğim şahıslar tarafından değişik isimli kişilerden para akışı sağlandı şirket hesabıma. Neden gönderdiklerini bilmiyorum. Gönderen kişileri de tanımıyorum. Önemli olan il dışından değil hepsi Elazığ merkezden geliyor bu paralar. Ben bankam ile de görüştüm. Banka gereken önemleri aldı. Niye bu paraların benim hesabıma geldiğini bilmiyorum. Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz" dedi.

"GÜNLÜK OLARAK PARA GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Ortalama şu ana kadar 30 bin TL civarında para geldiğini belirten Üstün, sözlerine şöyle devam etti: Günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık herhangi bir dolandırıcılığa karşı. Şaşırdım, bilmediğim tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor. Siz olsanız şaşırmaz mısınız? Hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin para yatıyor. Şu an herkesin yapması gereken bir durum. Normalde benim olmayan para belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabii ki ben bu paraları göndereceğim. Bu bir insanlık görevi” dedi.