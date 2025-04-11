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        Haberler Gündem 3. Sayfa Heyecanla halı sahaya gitti... Son maç | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!

        İstanbul Maltepe'de, halı saha maçı yaparken fenalaşıp kendisini yere bırakan Cihan Yerlikaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:43
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        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
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        İstanbul'da kahreden olay, 6 Nisan Pazar günü Maltepe'deki Esenkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

        ARKADAŞLARI HASTANEYE KALDIRDI

        DHA'daki habere göre durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

        Cihan Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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