Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Heyelanda mahsur kaldılar! | Son dakika haberleri

        Heyelanda mahsur kaldılar!

        Batman'da eriyen karlar heyelana yol açtı. Sason ilçesine giden iki minibüs, bölgede mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelanda mahsur kaldılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

        İHA'nın haberine göre uzun süre yerde kalan karın üzerine yağan yağmur sonrası toprak yumuşadı. Bu durum heyelana yol açarken, yola devrilen ağaç, taş ve toprak nedeniyle 2 köy minibüsü ilerleyemedi.

        Olayda 2 minibüste bulunan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Heyelan nedeniyle ulaşımın tamamen sağlanamadığı öğrenildi. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan: Hoş geldin Orhan Baba

        Orhan Gencebay, dün akşam Tarkan'ın konserini izledi. Tarkan, sahneden Gencebay'ı selamladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?