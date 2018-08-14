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Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri

14.08.2018 - 13:22 | Güncelleme:

Anna Coleman Ladd, Birinci Dünya Savaşı'nda yüzü insan içine çıkamayacak kadar deforme olan askerler için maskeler tasarlamıştı. Bu maskelerin sayısız insanın hayatını nasıl değiştirdiğini öncesi-sonrası fotoğraflarıyla keşfedeceksiniz

  • 1 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Birinci Dünya Savaşı sonrası Anna Coleman Watts Ladd, merhametle hatırlanan isimlerden biriydi. Anna Coleman Watts Ladd, Amerikalı bir heykeltıraştı. 1917 yılında kocasıyla birlikte Fransa’ya taşınmıştı. 

  • 2 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Fransa’da I. Dünya Savaşı’nda ağır yaralanan insanlara yardım eden heykeltıraş Francis Derwent Wood ile tanıştı.

  • 3 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Wood, savaşta ağır yaralanan askerlerin toplumda rahat hissetmelerini sağlayacak yüz maskeleri yapıyordu. 

  • 4 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Wood’un çalışmalarından etkilenen Ladd, kendi stüdyosunu açtı. Burada ihtiyacı olanlara maskeler üretti. 

  • 5 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Savaş sonrası yüzü deforme olan kişiler büyük bir psikolojik çöküntü içindeydi. Şüphesiz ki birçok insanın tekrar hayata tutunmasına yardım etti. 

  • 6 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Yaptığı çalışmalar öylesine başarılıydı ki kimilerinin yüzünde bir maske olduğu zorlukla anlaşılıyordu.

  • 7 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Yeteneğini hayattan kopmak üzere olan bireyleri yaşama bağlamak için kullanan bu sanatçıya saygı duymamak imkansız!

  • 8 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    1932 yılında Fransız Hükûmeti, Lodd’u çalışmalarından ötürü şeref nişanı ile ödüllendirdi. 

  • 9 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    Anna Coleman Lodd'un sadece bütün maskeler yaptığını sanmayın. Kimi zaman kulak, kimi zaman burun kimi zaman çene tasarlaması gerekiyordu. Ve bunlar öyle kusursuz olmalıydı ki, gerçeklerinden ayırt edilememeliydi.

  • 10 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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    İşte Anna Coleman Lodd'un stüdyosundan birkaç kare...

  • 11 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 14 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 15 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 16 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 17 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 18 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 21 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 22 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 23 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 24 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 25 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 26 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 27 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 28 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 29 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 30 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 31 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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  • 32 Heykeltıraş Anna Coleman Ladd ve onun yüz maskeleri
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