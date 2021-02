WILL SMITH



Hollywood'un en gözde yıldızlarından Will Smith, 1993'te sit-com dizisi The Fresh Prince of Bel-Air'le Altın Küre'ye ilk kez aday gösterlidi. O yıl kazanamadı. Smith şeytanın bacağını daha sonra Ali, The Pursuit of Happyness, Concussion filmlerinde de kıramadı. Toplamda 5 adaylıktan sıfır ödülle döndü.