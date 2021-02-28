KATHARINE HEPBURN



İşte bir Altın Küre gizemi daha! En İyi Kadın Oyuncu dalında 4 kez Oscar kazanarak bu konuda bir rekoru elinde bulunduran Katharine Hepburn tam 8 kez aday gösterilmesine rağmen hiç Altın Küre alamadı! Oscar ödüllerini almak için hiç törene gitmeyen Hepburn için "Ne de olsa ödülünü almaya gelmeyecek" diye hiç Altın Küre verilmemiş olabilir mi acaba?