        Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi | SON DAKİKA HABER

        Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi!

        Tokat'ta, özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan 55 yaşındaki Şenel Gürses, hiç gitmediğini söylediği 5 şehirden gelen 18 adet HGS cezasına itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:28
        Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi!
        Tokat'ta, özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenel Gürses (55), hiç gitmediğini söylediği 5 şehirden gelen 18 adet HGS cezasıyla şoke oldu. Gürses, cezalara itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        E-DEVLETTEN BİLDİRİM GELDİ

        DHA'nın haberine göre özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

        KAPININ ÖNÜNDEKİ ARACA CEZA YAĞMURU

        Şenel Gürses, "E- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış.

        Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum. Savcı beye ifade verdim. 5 ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde’den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğümde şok oldum" diye konuştu.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
