Tokat'ta, özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenel Gürses (55), hiç gitmediğini söylediği 5 şehirden gelen 18 adet HGS cezasıyla şoke oldu. Gürses, cezalara itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

E-DEVLETTEN BİLDİRİM GELDİ

DHA'nın haberine göre özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

KAPININ ÖNÜNDEKİ ARACA CEZA YAĞMURU

Şenel Gürses, "E- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış.

Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum. Savcı beye ifade verdim. 5 ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde’den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğümde şok oldum" diye konuştu.