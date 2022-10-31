Hicran dizisi Aşk ve Umut dizisinin ardından ekranlara gelecek. Bilinene göre projenin ilk 100 bölümünün çekimi tamamlandı. 2. sezon çekimleri ise yakın zamanda başlayacak.
HİCRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide, Hicran kızın acılarla dolu hikayesi anlatılıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi ekranlara gelecek.
HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Hicran dizisi oyuncu kadrosu şu şekilde;
- Nisa Sofiya Aksongur
- Elçin Zehra İrem
- Berk Bakioğlu
- Yağmur Çokgenç
- Aydan Burhan
- Melda Arat
- Yaşar Üzer
HİCRAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
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