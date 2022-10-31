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Haberler Magazin Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Hicran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?
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Günlük dizi Hicran'ın oyuncu kadrosu belli oldu!

Kanal D'nin günlük dizisi olarak seyircilerle buluşacak olan Hicran dizisi Aşk ve Umut dizisinin ardından seyirciyle buluşacak.

Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Hicran dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Hicran dizisi Aşk ve Umut dizisinin ardından ekranlara gelecek. Bilinene göre projenin ilk 100 bölümünün çekimi tamamlandı. 2. sezon çekimleri ise yakın zamanda başlayacak.

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide, Hicran kızın acılarla dolu hikayesi anlatılıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi ekranlara gelecek.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hicran dizisi oyuncu kadrosu şu şekilde;

  • Nisa Sofiya Aksongur
  • Elçin Zehra İrem
  • Berk Bakioğlu
  • Yağmur Çokgenç
  • Aydan Burhan
  • Melda Arat
  • Yaşar Üzer

HİCRAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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