Hıdırellez ile başladı
İstanbulluların buluşma noktası Maximum Uniq Açıkhava'da 2024 sezonu, Suzan Kardeş'in Hıdırellez Festivali ile başladı. Festivale; BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi Yeop Son da katıldı
İstanbulluların buluşma noktası Maximum Uniq Açıkhava'da 2024 sezonu, Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali ile başladı. 7 bin kişiyle kapılarını açan, dj performansları ve bando gösterileriyle başlayan festival, Okay Barış’ın konseriyle devam etti.
Gelenlerin hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadığı mekânın sanat düzenlemesi Cumhur Aygün’e aitti. Dilek ağacı, salıncak, ateş çemberleri ve gül ağaçlarında seyirciler festival boyunca fotoğraf çekti.
HIDIRELLEZ UNESCO KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE
Suzan Kardeş'in bir diğer sürprizi de BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi Yeop Son oldu. Gwi Yeop Son; "Güzel bahar sevincini hepinizle birlikte kutlamak ve karşılamak için bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birleşmiş Milletler olarak kültürel mirasın korunmasının öneminin bilincindeyiz ve bu bahar kutlaması festivali Hıdırellez, 2017'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi" dedi.
SUZAN KARDEŞ'İN DOSTLARI
Gecenin yıldızı Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla eğlence doruğa ulaştı. Açılışı; 'Evreşe Yolları' ile yapan Kardeş, sürpriz misafirlerini güllerle bezenmiş sahnesinde ağırladı. Konserin, 'Suzan Kardeş ve sanatçı dostları' bölümünde sırasıyla Serkan Çağrı, Deniz Çakır, Birce Akalay, Ayta Sözeri ve Simge Sağın sahnede Kardeş'e şarkıları, güzellikleri, esprileri ve danslarıyla eşlik etti.
Saatlerin gece yarısını göstermesiyle hıdırellez rituellerinin yapılması için marşlar eşliğinde ritüel alanına geçildi. İzmir Marşı ve Parla’ya eşlik eden binlerce seyirci, kendilerine hediye edilen kırmızı fularları dilek ağacına astı.
AÇILIŞA ÜNLÜ AKINI
Ünlü isimler festivale akın etti. Melis Sezen, Asuman Dabak, Bestemsu Özdemir, Devin Özgür Çınar, Onur Akbay, İrem Çıray, Gülenay Kalkan gibi isimler etkinlikte yerini aldı. Konser sonunda misafirler Hıdırellez için oluşturulan 'Ritüel Alanı'na' geçti, dileklerini tuttu, ateşten atladı.