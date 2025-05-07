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        Haberler Yaşam Hıdırellez şenliğinde 200 yıllık "deve oyunu" yaşatıldı

        Hıdırellez şenliğinde 200 yıllık "deve oyunu" yaşatıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliğinde, tahta, yemiş ağacı, büyükbaş hayvan kafatası ve çul kullanılarak hazırlanan temsili deveyle gösteri yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:22
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        200 yıllık gelenek
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        Kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki şenlikte, Yörük kültürünün bir parçası olan 200 yıllık "deve oyunu" için gençler, kılığına girdikleri temsili deveyle "ölü numarası" yaparak tekrar canlanması için bahşiş topladı.

        "Çoramık" adı verilen deve çobanlarından oluşan ekip, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

        Gün boyu süren şenliklerde ayrıca kule oyunları, mendil kapmaca, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar da oynandı.

        Şenlikte, kadınlar vatandaşlara imece usulü yaptıkları gözlemelerden ikram etti.

        Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire amirleri ile çevre ilçe ve illerden çok sayıda kişi katıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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