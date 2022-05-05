Hıdırellez tarihi 2022: Hıdrellez bayramı ne zaman, bugün mü, yarın mı kutlanacak?

Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hıdırellez Bayramları dileklerin yazılıp gül ağaçlarına asıldığı, ateş yakılıp üzerinden üç kere atlandığı, renklerin ve coşkunun hakim olduğu bir bayramdır hıdırellez. Peki 2022 hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdrellez bugün mü yarın mı kutlanacak? İşte, hıdrellez hakkında merak edilen detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR, NE ZAMAN?

Hıdrellez, Anadolu ve Balkanlar’ın, Kırım, Irak ve Suriye’nin teşkil ettiği Batı Türkleri arasında, bugün kullanılmakta olan Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs (eski Jülyen takvimine göre 23 Nisan) günü kutlanmaktadır. Bu sene hıdrellez bayramı 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.