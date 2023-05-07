Hıdırellezi 35 yıl aradan sonra antik kentte kutladılar

AA

Çanakkale'de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde kalan 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti, 35 yıl önce ören yeri olarak ilan edilince burada yaşayan vatandaşlar yüzyıllardır süren kutlama geleneklerine ara verdi.

Troya Müzesi'nin açılmasının ardından müze yönetimi bölgede yaşayan vatandaşlarla toplantılar gerçekleştirip istişareler gerçekleştirdi. Toplantılarda yönetime iletilen konular arasında bulunan geleneksel kutlamalar bu yıl itibariyle alınan izinler kapsamında 35 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.

Tevfikiye halkı yüzyıllardır devam eden geleneksel Hıdırellez kutlamalarında ateş yakarak üzerinden atladı, kurulan salıncaklarda sallandı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, köylülerin en çok talep ettiği bir noktayı yerine getirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu geleneğin 35 yıl aradan sonra köy halkının ata ve dedelerinin kutladıkları alanda yerde yapıldığını vurgulayan Gölcük, 6 Mayıs'ta bölge halkının en önemli geleneklerinden birini yerine getirildiğini hatırlatarak, "Ören yerinin kapıları bölge insanımıza ücretsiz olarak açıldı ve hep beraber maniler söylendi, halaylar çekildi. Çocuklarımız salıncaklarda sallandı. Ve orada küçüğünden büyüğüne kadar bu Hıdırellez geleneği 35 yıl sonra bu bölgeye antik kente gelmiş oldu. Etkinliğimizi muhtarlığımız ve Troya Arkeoköy Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirdik. Yine, yeniden Troya’ya Hızır'la İlyas'la bağlandık" şeklinde konuştu.