Hidrojen teknolojileri merkezi açıldı

Koç Topluluğu şirketlerinin katılım ve katkılarıyla kurulan Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi (KUHyTech) üniversite bünyesinde faaliyetlerine başladı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Aygaz, Ford Otosan, Opet, Otokar ve Tüpraş’ın katkılarıyla kurulan Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi, yeşil hidrojenin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanılması gibi ticarileşme süreçlerine destek sağlayacak. Sudan hidrojen üretimi, yeni nesil kamyonların ve yeni yakıt pillerinin kullanıma geçmesi, hidrojenin taşınmasına yönelik basınçlı tank ve benzeri teknolojilerin geliştirilmesi, Merkezin odak noktaları arasında yer alacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen KUHyTech yeşil enerji alanında yenilikçi teknolojilerin adresi olacak.

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Çevreci ve sürdürülebilir endüstriyel süreçlerin geliştirilmesinde üniversite ve sanayi ortaklığının önemine vurgu yapılan açılış etkinliğinde açılış konuşmalarını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sarp Kaya gerçekleştirdi.

“ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Merkezin Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinin paydaşlığında üniversite ve sanayi ortaklığını en üst seviyeye çıkaracağını söyledi. Üniversite olarak, araştırmalarda mükemmeliyete odaklandıklarını kaydeden Prof. Dr. Metin Sitti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ısınma insanlığın önünde bir tehdit. Dünyanın gidişatını zorlayacak bir döneme giriyoruz. Ülkeler, karbondioksit emisyonlarını ve emisyonlardan dolayı oluşan ısınmayı azaltmak için birçok çalışma yürütüyor. Sürdürülebilir teknolojiler dediğimiz alanlarda hidrojen teknolojisi önemli bir alternatif olarak sahneye çıkıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizin çalışmaları bu anlamda çok değerli ve gurur verici.”

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Merkezin çatısı altında yeni kurulacak altyapıyla, temel araştırmalar seviyesinden başlanarak, ürüne dönüştürme potansiyeline sahip prototiplerin geliştirilmesinin mümkün kılınacağını kaydeden Prof. Dr. Metin Sitti, “Üniversiteler bünyesinde geliştirilen teknolojilerin ölçek büyütme adımlarının atılmasında öncü rol oynayacak olan KUHyTech, sahip olduğu altyapıyla bu alanda çalışan mühendislik ve fen fakültelerindeki araştırmacıları bir çatı altında toplayarak mükemmeliyet odaklı ortak çalışmaların da önünü açmış olacak. Merkezde geliştirilecek çığır acıcı proje ve araştırmalarla üniversitemiz, dünya liderliğine oynayacaktır” diye konuştu.

“İKLİM KRİZİ VE ENERJİYLE İLGİLİ ÇÖZÜMLERDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMA YARETİNDEYİZ" Koç Üniversitesi’nin, Vehbi Koç Vakfı’nın Türkiye’ye kazandırdığı en büyük değerlerden biri olduğunu belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, törende yaptığı konuşmada iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi: “İklim değişikliği, barındırdığı risklerin yanı sıra düşük karbon ekonomisine geçişten kaynaklanan iş fırsatlarını yakalama ve rekabet gücü elde etme potansiyeli de sunuyor. Bu anlayıştan hareketle iklim krizi ve enerjiyle ilgili çözümler başta olmak üzere üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Bu amaçla, birçok şirketimizde düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda yol haritalarımızı belirledik. Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi'nde bu alanlarda liderlik tanımına girecek şekilde teknoloji geliştireceğimize inanıyorum. Bu iş birliğini, hayata geçireceğimiz teknolojilerle Koç Topluluğu’nun 100. kuruluş yılı olan 2026 yılında taçlandırmış olmayı diliyorum” diye konuştu.