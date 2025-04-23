Hidrosefali hastası Göktuğ'a 23 Nisan ziyareti

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, hidrosefali hastası Göktuğ Kara'yı, ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret etti.

Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen evde pasta sürpriziyle bayram coşkusu yaşatıldı. Ziyarette, Göktuğ'a oyuncak hediye edildi. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getiren anne Merve Kara, "Sağ olsunlar doktorlarımız oğlum Göktuğ Kara için evimize geldiler. Oğlumla çok güzel ilgilendiler. Evde ilk 23 Nisan kutlamamız oldu. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUZ"

Ziyaretle ilgili konuşan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Taşova, "Bugün 23 Nisan vesilesiyle evde sağlık hizmeti sunduğumuz ve çocuk bayramı kutlamalarına katılamayacak durumdaki çocuklarımızı gözden geçirdik. Göktuğ bebeğimizin de bugün ilk 23 Nisan bayramıymış. Bu özel heyecana onu da ortak etmek istedik. Bayraklarımızla, balonlarımızla Göktuğ'un çocuk bayramını birlikte kutladık. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" dedi.