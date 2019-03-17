Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, sahasında lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Temposu bol, iki defa VAR’a gidilen bir maçtı. Başakşehir 30. dakika ve 45. dakika arası gol atan bir takım. İkinci yarı yine bir baskı ile rakibi karşıladık. Kana’nın oyundan çıkması, Deniz yok, Mensah yok. Biz 12-13 kişi ile buralara kadar geldik. Bunlardan biri eksilince karşılık vermek için zorlanıyoruz. Forvet adamları ile karşılık vermeye çalıştık. İkinci golü bulabilirdik ama atamadık. Kolay değil uzun süre bir maça verilmeyen bir hakemin ilk defa buraya verilmesi hakem açısından da zor bir maç. Sıfır hata ile tamamlamaya çalışıyor. Uzun süre Başakşehir’in maçını yönetmemiş, baskı altında. Penaltı golünde Sapunaru yan dönerken dizine çarpıyor ve sonrasında eline çarpıyor. Rakibimizin bundan önce çok net pozisyonları vardı. Bunu bir kenara bırakalım. Maçı buraya kadar getirmişiz. Defalarca VAR’da seyrediyor. Yoksa biz galip gelecektik demek yanlış olur. Maçı buraya kadar getirdik, kural ne bilmiyorum. Eğitmenlerin hem bizi hem oyuncuları eğitmesi lazım. Bir düzen getirilmesi gerekiyor. Bazı maçlarda veriliyor bazı maçlarda verilmiyor. İnsanları kazanma açısından fazla speküle etmeden değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir kadroya karşı skorda bir puanla yetinmek zorundayız. Esas sorumlu biziz” diye konuştu.
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