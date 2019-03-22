Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır

Giriş: 22.03.2019 - 08:22 | Güncelleme:  

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı

  • 1Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    1|31

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını, "Yoğun istek üzerine..." notuyla paylaşmıştı. İkilinin bu paylaşımı aşk dedikodularını alevlendirmişti.

  • 2Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    2|31

    'AŞK' AÇIKLAMASI

    Çıkan aşk iddialarının ardından Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı, “Rol arkadaşım Uğur Güneş ile hakkımızda çıkan aşk iddiları asılsızdır. Bilgilerinize..." açıklamasıyla rol arkadaşı Uğur Güneş'le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

  • 3Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    3|31

    KEREM ALIŞIK İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz aylarda ise Hilal Altınbilek'in dizide Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında Kerem Alışık, şu açıklamayı yapmıştı:

  • 4Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    4|31

    "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

    "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması. Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir... Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim..."

  • 5Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    5|31

    "BU GİBİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

    Hilal Altınbilek ise sosyal medya hesabından, "Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gibi niyeti zarar vermek olan haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaparak çıkan iddiaları yalanlamıştı.

  • 6Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    6|31
  • 7Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    7|31
  • 8Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    8|31
  • 9Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    9|31
  • 10Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    10|31
  • 11Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    11|31
  • 12Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    12|31
  • 13Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    13|31
  • 14Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    14|31
  • 15Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    15|31
  • 16Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    16|31
  • 17Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    17|31
  • 18Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    18|31
  • 19Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    19|31
  • 20Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    20|31
  • 21Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    21|31
  • 22Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    22|31
  • 23Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    23|31
  • 24Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    24|31
  • 25Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    25|31
  • 26Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    26|31
  • 27Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    27|31
  • 28Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    28|31
  • 29Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    29|31
  • 30Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    30|31
  • 31Hilal Altınbilek'ten Uğur Güneş açıklaması: Hakkımızda çıkan haberler asılsızdır - Magazin haberleri
    31|31

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0