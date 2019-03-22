Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını, "Yoğun istek üzerine..." notuyla paylaşmıştı. İkilinin bu paylaşımı aşk dedikodularını alevlendirmişti.
'AŞK' AÇIKLAMASI
Çıkan aşk iddialarının ardından Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı, “Rol arkadaşım Uğur Güneş ile hakkımızda çıkan aşk iddiları asılsızdır. Bilgilerinize..." açıklamasıyla rol arkadaşı Uğur Güneş'le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.
KEREM ALIŞIK İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda ise Hilal Altınbilek'in dizide Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında Kerem Alışık, şu açıklamayı yapmıştı:
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması. Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir... Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim..."
"BU GİBİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
Hilal Altınbilek ise sosyal medya hesabından, "Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gibi niyeti zarar vermek olan haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaparak çıkan iddiaları yalanlamıştı.
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