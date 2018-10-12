Hilal Cebeci, klibin dönmesiyle birlikte kendisine yönelten tepkilere sosyal medya hesabından, “Benim babam bir devrimci olarak öldü, işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” diye yanıt verdi. Türkiye'de de hayranları bulunan “La Casa De Papel” dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci'ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

“BU REZİLLİĞE SON VERİN”

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya’da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

“MADEM DEVRİMCİSİNİZ, NEDEN SUSUYORSUNUZ HER ŞEYE?”

BSM'nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyorsunuz da, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? Bülent Parlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” dedi.

“NE YAPTIĞIMIZI MERAK EDİYORSANIZ FİLMLERİMİZİ İZLEYİN”

BSM ise Cebeci'nin bu sözlerine karşılık, “Bu ülkede göz yumduğumuz, sustuğumuz hiçbir şey yok! Ne yaptığımızı merak ediyorsanız filmlerimizi izleyin. Bu konunun da babanızla bir ilgisi yok. Madem devrimci bir babanız var ve ona saygı duyuyorsunuz. Böyle bir rezalete aziz hatırasını karıştırmayın” diye yazdı.

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