Hilal Cebeci - Çav Bella - Bella Ciao - La Casa Del Papel
Magazin
Haberler > Magazin > Hilal Cebeci, 'Çav Bella' klibiyle tartışma yarattı - Magazin haberleri

Hilal Cebeci, 'Çav Bella' klibiyle tartışma yarattı

Uzun bir süredir sesi çıkmayan şarkıcı Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı

12.10.2018 - 12:09 | Güncelleme:

Hilal Cebeci, klibin dönmesiyle birlikte kendisine yönelten tepkilere sosyal medya hesabından, “Benim babam bir devrimci olarak öldü, işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” diye yanıt verdi. Türkiye'de de hayranları bulunan “La Casa De Papel” dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci'ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

“BU REZİLLİĞE SON VERİN”

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya’da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

 

“MADEM DEVRİMCİSİNİZ, NEDEN SUSUYORSUNUZ HER ŞEYE?”

BSM'nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyorsunuz da, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? Bülent Parlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” dedi.

“NE YAPTIĞIMIZI MERAK EDİYORSANIZ FİLMLERİMİZİ İZLEYİN”

BSM ise Cebeci'nin bu sözlerine karşılık, “Bu ülkede göz yumduğumuz, sustuğumuz hiçbir şey yok! Ne yaptığımızı merak ediyorsanız filmlerimizi izleyin. Bu konunun da babanızla bir ilgisi yok. Madem devrimci bir babanız var ve ona saygı duyuyorsunuz. Böyle bir rezalete aziz hatırasını karıştırmayın” diye yazdı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 17 dakika önce
    dikkat çeken 2 şey, gözler ve kalçalar.
Kalan karakter : 2000
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER