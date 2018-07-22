Hillary Clinton'dan 2016 seçim yorumu

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir programda konuşan Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında ABD’de gerçekleştirilen ve kendisinin de aday olduğu başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğunu ve seçim sonuçlarının elektronik ortamda değiştirildiğini iddia etti. Clinton gerçekleştirildiğini söylediği saldırı hakkında, "Bu elektronik sistemlerime yönelik çok geniş ve başarılı bir siber saldırıydı. Saldırı demokrasimizi kalbinden vurdu” ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, Putin'in insanları manipüle etme konusunda uzman olduğunu söylen Cllinton, "Eski bir KGB ajanı olarak, Putin çok net bir stratejiye sahip. Putin, insanları çözümleme, anlama ve manipüle etme konusunda oldukça hünerli” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz anlamadığı bir sebepten dolayı Putin ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ifade eden Clinton, durumun giderek ciddileştiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmeye değinen Clinton, "İkilinin kapalı kapılar ardında ne konuştuğunu bilmiyoruz. Putin, tüm dünyaya söylediğini söylüyor biz ise Beyaz Saray’dan sadece vızıltı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşanan gelişmelerin ABD dış politikasını derinden sarstığını dile getiren Clinton, "Bir ileriki adımda bize ne olacağı konusunda endişe duyan dostlarımızı ve müttefiklerimizi kaybediyoruz” diye konuştu.

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