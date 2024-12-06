Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasever'e sevgilisi evlenme teklifi etti
Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu
Giriş: 06.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:18
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'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol almış oyuncu Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever ve arkadaşlarıyla birlikte Londra'daydı.
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Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever'e Londra'da evlenme teklifinde bulundu.