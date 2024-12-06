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        Haberler Magazin Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasever'e sevgilisi evlenme teklifi etti

        Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:18
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        'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol almış oyuncu Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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        Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever ve arkadaşlarıyla birlikte Londra'daydı.

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        Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever'e Londra'da evlenme teklifinde bulundu.

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        O anlara ait bir video paylaşan Hilmi Cem İntepe, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı.

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        Hilmi Cem İntepe'nin bu paylaşımının altına, meslektaşları Müjde Uzman, Jessica May ve Bora Cengiz gibi isimler tebriklerini iletti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hilmi Cem İntepe
        #Pırıl Atasever
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