Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Modi, resmi ziyaretle geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna Milli Tarih Müzesi'nde bir araya geldi.

Taraflar burada Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına yapılan "Deti (Çocuklar)" adlı anıta oyuncaklar bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan Başbakanı Modi ile Rus saldırganlığı nedeniyle hayatlarını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunduk. Her ülkenin çocukları güvende olmayı hak ediyor. Bunu mümkün kılmalıyız." ifadesine yer verdi.

Ukrayna makamlarına göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 570 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti.

Zelenskiy-Modi görüşmesi

Başbakan Modi, Zelenskiy ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Ukrayna-Hindistan ilişkilerinde tarihi bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Bugün Hindistan Başbakanı ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Bu, tarihi bir olaydır. Yarın sizlerin ulusal gününüz (Ukrayna Bağımsızlık Günü). Çok önemli bir gün. Şahsım adına ve 1,4 milyar Hindistan halkı adına sizlere en iyi dileklerimi iletir Ukrayna'ya barış ve refah temenni ediyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, Hindistan'ın iki rolü yerine getirdiğini söyleyen Modi, birincisinin insani yardım, ikincisinin de "savaştan uzak durmak" olduğunu dile getirdi.

Modi, "Tam bir inançla savaştan uzak durduk ancak bu asla kayıtsız gözlemci olduğumuz anlamına gelmiyordu. Hiçbir zaman böyle bir rol üstlenmedik. Tarafsız olmadık. İlk günden itibaren kendi tarafımızı tuttuk. Bizim tarafımız barıştı." dedi.

Hindistan'ın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı desteklediğini belirten Modi, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce Semerkant'ta (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir araya geldiğimde basının karşısında gözlerinin içine bakarak bunun bir savaş dönemi olmadığını söyledim. Geçen ay Rusya'yı tekrar ziyaret ederek Başkan Putin ile görüştüğümde de kendisine sorunların savaş alanında çözülemeyeceğini açıkça söyledim. Sorunları çözmenin tek yolu diyalog ve diplomasidir. Tek bir dakikamızı bile boşa harcamadan bu yönde ilerlemeliyiz. Her iki taraf da birlikte oturmalı ve bu krizden çıkış yollarını aramalı."

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Başbakan Modi, Zelenskiy'e hitaben "Hindistan proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır ve ben şahsen bir dost olarak oynayabileceğim bir rol var ise barışın sağlanması için bu rolü oynamayı çok isterim. Ülkenizin Bağımsızlık Günü arifesinde gelmiş bulunuyorum. Dolayısıyla hepimizin bir an önce barışın tesis edilmesi için çalışmasını istiyorum ve Hindistan bu amaca ulaşmak için proaktif bir şekilde katkıda bulunmaya hazır olacaktır." diye konuştu.

Hindistan'ın Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam ettiğini belirten Modi, “Kriz zamanlarında Ukrayna halkının ihtiyaç duyduğu çeşitli şeyler var ve bunun için insani bir tavır aldık. Bu ihtiyaçların kapatılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdik. Sizi temin ederim ki bu insani duruşumuzla ileride de her zaman yanınızda olacağız ve iki adım önde olduğumuzu göreceksiniz” dedi.

Ukrayna ile Hindistan arasında 4 belge imzalandı

Zelenskiy de görüşmede imzaladıkları belgelere ilişkin, "Bugün Başbakan Modi'nin tarihi ziyareti sırasında Ukrayna ve Hindistan arasında 4 belge üzerinde anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Bu belgelerin sağlık, tarım, insani yardım ve kültür alanlarında işbirliğini kapsadığını aktaran Zelenskiy, ayrıca Ukrayna ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık ve ticaretin ve askeri teknik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri hazırlandığını belirtti.

Zelenskiy, Hindistan'ın, haziranda İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi bildirisine katılacağını umduğunu ve bu konuyu Modi ile görüşeceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden dolayı Modi'ye teşekkür etti.