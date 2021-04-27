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Hindistan'da acı tablo: Anne ölen oğlunu böyle taşıdı!

Koronavirüsün en fazla görüldüğü ülkelerin başında gelen Hindistan'da bir annenin koronavirüsten hayatını kaybettiği oğlunu tuk tukta taşıdığı görüntü ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Hindistan'da acı tablo: Anne ölen oğlunu böyle taşıdı! - Haberler
Hindistan'da acı tablo: Anne ölen oğlunu böyle taşıdı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü haline geldiği Hindistan'da yeni varyantın ortaya çıkmasıyla vaka artışı ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.

Hintli doktorlar, insanların evlerde oksijen ve Remdevisir gibi ilaçları depoladığını ifade ederek bu durumun hastanelerde tıbbi malzeme kıtlığı yarattığına dikkat çekti.

Koronavirüs krizi nedeniyle ambulans bulunamaması sonucu bir anne ölen oğlunu hastaneden, ülkede şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan tut tukla teslim aldı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka, Kerala ve Delhi, vakaların en fazla görüldüğü bölge ve eyaletler oldu.

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren ilkinden çok daha büyük bir dalga oluşturdu.

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