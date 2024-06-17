Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da yük ile yolcu trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.