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Haberler Dünya SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 238 gün son en düşük seviyede!
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Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 238 gün son en düşük seviyede!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'dan sevindiren haber geldi. Ülkede son 24 saatte 12 bin 428 vaka kaydedilmesiyle, 238 gün sonra günlük vaka sayısının en düşük seviyeye indiği belirtildi.

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 238 gün son en düşük seviyede!
Hindistan'da vaka sayısı 238 gün sonra en düşük seviyede!
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AA

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının 238 günün en düşük seviyesine indiği belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka görülürken, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 202 bin 202’ye ulaştı.

Günlük vaka sayısının son 238 günün en düşük seviyesinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan virüs nedeniyle 356 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 455 bin 68’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, ölümlerin çoğunun Kerala eyaletinde görüldüğünü bildirdi.

Toplamda virüs bulaşan 33 milyon 583 bin 318 kişi iyileşirken son 24 saatte 15 bin 951 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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