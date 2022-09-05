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Hindistan'da lunapark faciası: 12 kişi yaralandı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hindistan'da lunapark faciası: 12 kişi yaralandı
Hindistan'da lunapark faciası: 12 kişi yaralandı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.

Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.

Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.

* Haberin görseli Twitter'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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