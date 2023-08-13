Hindistan'da yapılan yılan dansları gözüktüğü gibi masum değil! İşte bilinmeyenler
Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi olan yılan dansı, ilk bakıldığında ilginç belki de eğlenceli bir gösteri gibi dursa da perde arkasındaki hikâye daha farklı. Gösteri; yılanın çeşitli şekillerde eğitilmesini içeren sert bir süreci kapsıyor.
Hindistan dediğimiz zaman aklımıza gelen birçok şey arasında, meşhur yılan dansları da var; sokaklarda gösteri yapan yılan oynatıcıları, flüte benzer bir alet olan pungi isimli bir müzik aleti çalar ve yılanlar dans etmeye başlar... ya da gerçekten öyle mi? Asıl hikâye bundan biraz farklı ve dışarıdan görüldüğü gibi pek de eğlenceli değil.
Yılan dansının ilk adımı, uygun bir yılan yakalamaktır. Yılan oynatıcıları ya kendileri vahşi doğada bir yılan avlar ya da bir yerden satın alır.
Yakalanan yılanların dişleri çıkarılır ve eğer yılan zehirliyse zehir kanalları alınır. Arkasından yılanın evcilleştirilme süresi başlar. Bu süre iki haftayla 6 ay arasında değişirken olası bir saldırıyı engellemek için yılanların ağzı bağlanır.
Yakalanan yılanlar genellikle sığır eti, tavuk, yumurta ve sudan oluşan bir diyet ile beslenir. Ayrıca düzenli olarak banyo yapmaları sağlanır; gösteriden önce yılanlar fırçalanır ve temizlenir.
Gerçek şu ki, yılanlar aslında duyma yeteneğinden yoksundur ve bu nedenle müziği duymazlar. Bunun yerine müzik aletinin titreşimlerine ve hareketlerine tepki verirler. Aslında yılanlar, bunu bir tehdit olarak algılar ve bu yüzden kendini korumak için hareket ederler.
Ancak dans ediyormuş gibi görünmeleri için de oynatıcı hileli hareketler yaparak, yılana yön verir; bu sayede ortaya yılan dansı denilen bir gösteri çıkar.
Kaynak: Infopedia