Hindistan'da Taliban protestosu 0:00 / 0:00

AA

Başkent Yeni Delhi'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin önünde toplanarak sloganlar atan göstericiler, özellikle Afgan çocukları ve kadınları için adalet ve güvenlik talep etti.

Göstericiler, "Savaşın kurbanlarıydık ve şimdi belirsiz bir geleceğin kurbanlarıyız." yazılı pankartlar taşıdı.

BM ofisinin önünde protesto düzenleyen Afganların çoğu, 10 yıldan fazla bir süre önce Hindistan'a kaçtıklarını ancak hala mülteci olarak tanınmayı beklediklerini söyledi.

Hindistan'a 10 yıl önce gelen 48 yaşındaki Ahmad Zia Ghani, mülteci olarak tanınmamanın "temel olanaklara" bile erişimi engellediğini ve hayatını son derece zorlaştırdığını kaydetti.

Ghani, hiçbir şey elde edemediklerini belirterek, "Afganların Taliban rejimi altında savaşın parçaladığı Afganistan'a geri dönme şansları olmadığı için şimdi (mülteci statüsü) talep ediyoruz." diye konuştu.

Protestolara katılan 34 yaşındaki Tahmina Zaki, "Bu sefer bize yanlış yapmayacaklarına dair söz veriyorlar (Taliban). Buna inanmıyoruz." dedi.

Öte yandan başkentte düzenlenen bir başka protestoda, onlarca Hintli aktivistin yanı sıra Afganlar, Taliban örgütünü, kınamak için bir araya geldi ve ülkesinden kaçan Afganlar için adalet ve sığınma talebinde bulundu.

BMMYK'ye göre, 2019 itibarıyla Afganlar Hindistan'da kayıtlı 40 bine yakın mültecinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ancak bu rakamlara BM'ye kayıtlı olmayanlar dahil edilmiyor.