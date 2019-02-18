Konya'nın Altınekin ilçesinde Ahmet A. (32) ile Muhammed D. (20),hırsızlık şüphesiyle kendilerini durdurmak isteyen mahalle sakinlerine kamyonetten ateş açıp, Mikail Ateş'in (23) yaralanmasına neden olan ve kaçtıkları Sarayönü'nde yakalandı. Yüzü ile göğsünden ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Ateş'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, cumartesi günü saat 19.30 sıralarında, Altınekin ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, mahalle sakinleri bir kamyoneti içinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu iddiasıyla durdurdu. Bunun üzerine kamyonetin içindekiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

BİR MAHALLELİ AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucu kamyoneti durduran mahalle sakinlerinden Mikail Ç., yüzü ile göğsünden ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mikail Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mikail Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

3 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Saldırının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamyonetle kaçanların Sarayönü ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonet, yaklaşık 3 saat sonra Ladik Mahallesi'nde tespit edildi. Araçtaki Ahmet A. ve Muhammed D. de yakalanıp, gözaltına alındı.

Kamyonette yapılan aramada, saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi. Hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan Ahmet A. ve Muhammed D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.