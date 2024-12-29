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        Haberler Dünya Avrupa Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kaldı | Dış Haberler

        Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kaldı

        Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçiminde Sosyal Demokrat Partinin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic en yakın rakibine yaklaşık 30 puan fark atsa da ilk turda seçilmeyi az farkla kaçırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 22:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:35
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        Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kaldı
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        Hırvatistanda cumhurbaşkanı seçimi az farkla ikinci tura kaldı. Devlet Seçim Komisyonunca (DIP) açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 99,67'sinin sayımı tamamlandı.

        Sandık çıkış anketlerinde oy oranı yüzde yüzde 50'nin üzerinde gözüken mevcut Cumhurbaşkanı Milanovic, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre yüzde 49,1'de kaldı.

        Milanovic'in ikinci turdaki rakibi ise oyların yüzde 19,4'ünü alan iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oldu.

        SDP'de hem sevinç hem hüzün hakimken, HDZ temsilcileri ise bu derece büyük bir fark beklemediklerini ancak ikinci turun yeni bir başlangıç olacağını belirtti.

        Sonuçlar bu şekilde kesinleşirse Milanovic ve Primorac, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

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