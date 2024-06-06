Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun: Gündem yabancı istihdam

Hırvatistan'da sektör temsilcileri, ülkede az sayıda yerli çalışan bulunduğunu ve bu sebeple yabancı çalışanlara ihtiyacın acil derecede arttığını paylaştı.

Diğer ülkelerden gelecek çalışanlara acil ihtiyaç duyduklarını belirten temsilciler, buna rağmen bu çalışanların iş pozisyonları için çok uygun olmadığını ve bu durumun sektörün geleceğine ilişkin endişeleri artırdığını vurguladı.

HER 15 ÇALIŞANDAN 1'İ YABANCI

Veriler şu anda Hırvatistan'da her 15 çalışandan birinin yabancı olduğunu ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiğini gösteriyor.

İş Sürdürülebilirliği ve Yeşil Dönüşüm Sektörü Direktörü Nataša Mikuš Žigman, ülkenin yabancı çalışanlara olan mevcut ihtiyacının altını çizerken, işgücünün Hırvatistan'daki şirketlerin çoğu için temel zorluklardan biri haline geldiğini söyledi. REKLAM Mikuš Žigman, tanınmış bir AB gıda şirketi olan Podravka'nın şu anda yaklaşık 160 yabancı çalışanı olduğunu, ancak mevcut pozisyonları dolduracak yerli çalışan olmadığı için şirketin yakında yabancı çalışan sayısında bir artış göreceğini öne sürdü. "YABANCI ÇALIŞAN GEREKLİ AMA ÇÖZÜM DEĞİL" Đuro Đaković Yönetim Kurulu Başkanı Marko Ćosić de Hırvatistan'ın yabancı çalışanlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.