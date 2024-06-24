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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hırvatistan - İtalya: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hırvatistan - İtalya: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        EURO 2024 B Grubu'ndaki nefes kesen maçta Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kalırken, bu sonucun ardından İtalyanlar adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatlar 55'te Modric ile öne geçerken, Gök Mavililer'e turu getiren beraberlik golünü 90+8'de Zaccagni kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:33
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        İtalya 90+8'de turladı!
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        EURO 2024 B Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan nefes kesen mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından İtalya adını son 16 turuna yazdırırken, Hırvatlar grubu 2 puanla 3. sırada noktaladı.

        Hırvatistan'da Modric, 54. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Donnarumma'yı aşamazken, 55. dakikada ise fileleri havalandırmayı başardı.

        Bu golden sonra baskısını artıran İtalyanlar aradığı golü 90+8'de buldu. Zaccagni attığı harika golle İtalya'ya beraberliği ve turu getiren isim oldu.

        İtalya bu sonuçla 4 puana ulaştı ve grubu 9 puanlı İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirerek son 16 biletini aldı.

        Hırvatistan ise grubu 2 puanla 3. sırada bitirdi.

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        İTALYA'NIN RAKİBİ İSVİÇRE

        B Grubu'nu ikinci sırada bitiren İtalya, son 16 turunda A Grubu ikinici İsviçre ile eşleşti. İsviçre-İtalya karşılaşması 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada Bastoni'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Hırvatistan kalesini koruyan Fenerbahçeli file bekçisi Livakovic, topu kornere çelmeyi başardı.

        54. dakikada Hırvatistan penaltı kaçırdı. VAR incelemesinin ardından topun ceza sahasında Frattesi'nin eline değdiğini tespit eden hakem Makkelie, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Modric'in vuruşunda kaleci Donnarumma, yerden soluna gelen topu çıkarmayı başardı.

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        55. dakikada Hırvatistan golü buldu. Sucic'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önündeki Budimir'in vuruşunda top Donnarumma'dan döndü. Modric, kaleciden seken topu filelere göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

        90+8. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. Calafiori, ceza sahasının solundaki Zaccagni'ye pasını verdi. Zaccagni'nin plase vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

        Stat: Leipzig

        Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

        Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (Dk. 80 Majer), Brozovic, Kovacic (Dk. 70 Ivanusec), Sucic (Dk. 70 Perisic), Mario Pasalic (Dk. 46 Budimir), Kramaric (Dk. 90 Juranovic)

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        İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Dk. 81 Zaccagni), Jorginho (Dk. 81 Fagioli), Barella, Raspadori (Dk. 75 Scamacca), Pellegrini (Dk. 46 Frattesi), Dimarco (Dk. 57 Chiesa), Retegui

        Goller: Dk. 55 Modric (Hırvatistan), Dk. 90+8 Zaccagni (İtalya)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Sucic, Dk. 60 Modric, Dk. 73 Ivanusec, Dk. 78 Pongracic, Dk. 82 Stanisic, Dk. 90+1 Brozovic (Hırvatistan), Dk. 90+3 Calafiori, Dk. 90+6 Fagioli, Dk. 90+10 Spalletti (Kulübede) (İtalya)

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