Popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Snapchat, son çeyrek raporlarını açıklamasının ardından şirkete ait hisseler borsada yüzde 20 değer kazandı.

Hisselerdeki artışın en büyük nedeni olarak Snapchat kullanıcı sayısının sabit kalması gösterildi. Son iki çeyrekte kullanıcısı sayısı düşen şirket, açıkladığı son rapora göre bir önceki çeyrek rakamı olan 186 milyon günlük kullanıcı tabanını korudu.

Kimileri şirketler için can sıkıcı bir gelişme olarak yorumlanabilen veriler, Wall Street'te sevinçle karşılandı ve Snapchat hisseleri 6.90 dolar seviyesinden 8,62 dolara fırladı ve bir günde yüzde 24.9 değer kazandı. Yıl başından bu yana hisse getirisi yüzde 48 oldu.

Snapchat, ekim ayında tatil aralıklarının yoğun olduğu çeyrekte kullanıcı sayısında düşüş eğilimi beklediğini belirtmişti ancak beklentilerin ötesinde bir performans sergilendi. Snapchat'in geçici CFO'su Lara Sweet, 2019 yılının ilk çeyreğinde de kullanıcı sayısında düşüş beklemediklerini belirtiyor.

Snapchat'in kullanıcı sayısı değişmese de gelirlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Tatil çeyreği olarak adlandırılan 2018 yılının son çeyreğinde gelirlerini beklentilerin üzerinde, yüzde 36 artıran şirket 390 milyon dolarlık rekor gelir elde etti.

Instagram, Facebook ve WhatsApp ile yoğun bir rekabet yaşayan Snapchat son dönemde pek çok üst düzey yöneticisini kaybetmişti. 8.5 doların üzerine çıkan hisseler son dönem için rekor değer olsa da 2017 yılının mart ayındaki halka arzda görülen 27.09 dolarlık değerin oldukça altında.