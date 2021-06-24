Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler? Hız Tutkusu filmi konusu merak konusu oldu. Yönetmenliğini Scott Waugh yaptığı ve senaryosu George Gatins tarafından yazılan 2014 yapımı bir Amerikan aksiyon filmidir.
HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aaron Paul - Tobey Marshall
Dominic Cooper - Dino Brewster
Imogen Poots - Julia Maddon
Harrison Gilbertson - Pete Coleman
Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson
Ramon Rodriguez - Joe Peck
Rami Malek - Finn
Michael Keaton - Monarch
Dakota Johnson - Anita Coleman
HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Electronic Arts'ın aynı adlı video oyunu serisine dayanmakta olup sokak yarışçısı Tobey Marshall'ın (Aaron Paul) rakip yarışçı Dino Brewster'den (Dominic Cooper) arkadaşının ölümünden dolayı intikam almasını anlatmaktadır.
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