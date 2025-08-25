Hizbullah: İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğiz
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e ilişkin açıklamada bulundu. Kasım, "İsrail saldırganlığından bizi koruyan silahlarımızı bırakmayacağız." derken, Lübnan'ın egemenliğini koruma konusunda Lübnan hükümetine şu anki hâliyle güvenilemeyeceğini dile getirdi.
Naim Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığını işaret ederken "Bizi, İsrail saldırganlığından koruyan silahlarımızı bırakmayacağız." dedi.
Kasım, Lübnan hükümetini eleştirerek, hükümete şu anki hâliyle Lübnan'ın egemenliğini koruma konusunda güvenilemeyeceğini dile getirdi.
Kasım "İsrail işgal edebilir ancak yerleşmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını engelleyeceğiz. Mücadele devam edecek." diye konuştu.
Lübnan hükümeti, devlet dışı yapıların silahlarının toplanması için karar almış ancak Hizbullah bu kararı kabul etmemişti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan hükümetini aldığı karardan ötürü tebrik etmişti.
Silahlarının toplanması kararı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.
Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.
TEL AVİV'DEN AÇIKLAMA
Tel Aviv yönetimi, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılacağını bildirdi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın elindeki silahların bu yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin kararının "önemli olduğu" belirtildi.
Bu kararın "Lübnan'ın egemenliğini geri kazanması ve devlet kurumlarının, ordunun ve yönetimin otoritesini devlet dışı aktörlerin etkisinden bağımsız olarak yeniden tesisi için önemli bir fırsat" olduğu savunuldu.
Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalarda Beyrut'a destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılması dahil bazı adımlar atacağı savunuldu.
İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRDI
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.
Bir aracın hedef alındığı İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde bir Hizbullah mensubunu hedef aldığı iddia edildi.
Hedef alınan kişinin, Beyt Lif bölgesinde Hizbullah'a ait askeri altyapıyı yeniden inşa etmeye çalıştığı ve eylemlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatları ihlal ettiği öne sürüldü.
Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine 22 Ağustos'ta da İsrail tarafından İHA saldırısı düzenlenmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.