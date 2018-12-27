'Sahte Hızır' bu kez Nevşehir'de dolandırdı

Dolandırıcılar, yöntemlerine her geçen bir yenisini ekliyorlar. Kurdukları plan ve yöntemler yıllardır çok sayıda kişinin canını yakmasına rağmen halen aynı yöntemlerle insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Öyle acımasızlar ki bazen dini değerleri bile kullanıyorlar. İşte onlar biri 'Ben Hızır Aleyhisselam'ım'. Son yıllarda yaşanan vakalara rağmen 'Sahte Hızır'lar yine ortaya çıkmaya başladı. Son Nevşehir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

DHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı. Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı. Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SON 8 YILDA 11 'SAHTE HIZIR' DOLANDIRICILIĞI

2010 yılından bu yana 11 'Sahte Hızır' olayı yaşandı. 'Sahte Hızır'lar, daha çok İstanbul, Konya, Kayseri ve Eskişehir görüldü. İşte son 8 yılda yaşanan 'Sahte Hızır' dolandırıcıları...

EKİM 2010 - İstanbul'un göbeğinde, kendilerini 'Hızır Aleyhisselam' ve 'Turabi Hazretleri' diye tanıtan dolandırıcılara inanan genç, şahıslara bir miktar parasını kaptırdı. Para istediği babasının şüphelenerek ısrar etmesi sonucu başından geçenleri anlatan genç, babasının uyarısıyla dolandırıldığını anladı ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gencin bir miktar parası ile "hatıra olarak saklarız" diyerek cep telefonunu aldıkları öğrenilen şahıslar, güven timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

HAZİRAN 2011- Konya'da akılalmaz bir dolandırıcılık ve taciz olayı yaşandı. 20 yaşındaki Deniz Ç.'nin (Çay),"Ben Hızır Aleyhisselamım, derdine derman olmaya geldim" diyerek evlerine girdiği kadınları soyarak "şifa vereceğim" diye elle taciz ettiği ve dolandırdığı öne sürüldü. Biri 15 yaşında genç kız olmak üzere 3 kadını taciz edip toplam 7 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen Deniz Ç., şikayet üzerine Ankara'da yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, mağdurların ifadelerinde "Ya gerçekten Hızır Aleyhisselam ise diye tereddüt ettik" dediği öğrenildi. Zanlının hırsızlık ve cinsel taciz suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

AĞUSTOS 2012 - Konya'da bir kişiyi "Ben Hızır Alesselam'ım, fakirlere yardım için Allah seni seçip Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Peygamber Efendimiz de beni sana gönderdi" diyerek bin 700 lira parasını dolandıran kişi polis tarafından yakalandı.

KASIM 2013 - İstanbul'da kendilerini Hz. Hızır olarak tanıtarak bir iş adamını binlerce TL dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 'Allah ve peygamber böyle istiyor, sana selamlarını getirdik' diyerek cep ve kredi kartlarını boşalttıkları iş adamına ikinci sınavı geçmesi için 'şeytan atı' diye tabir ettikleri otomobiline göz koydu. Sahte Hızırlar, ikinci sınavı geçmesi için cenneti vaat ettikleri iş adamının dolandırıldığı anlaması üzerine son anda yakalandı.

ŞUBAT 2014 - Kayseri'de kendisinin Hızır Aleyhisselam olduğunu söyleyip, camide namazdan çıkan bir kişiyi kandırarak 1350 parası ile cep telefonunu ve yüzüğünü alan 40 yaşındaki H.P yakalandı.

KASIM 2014 - Eskişehir'de, kendilerini Hızır Aleyhisselam ve Veysel Karani olarak tanıtarak 60 yaşındaki bir kadını Cennetteki evinizin çatısı için 7 bin TL lazım' diyerek dolandırdıkları ileri sürülen şüpheli, yapılan operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı.

EYÜL 2015 - Malatya'da, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

MAYIS 2016 - Kayseri'de yanına yaklaştığı inşaat işçisine kendisini Hızır Aleyhisselam' diye tanıtıp, 'Sen seçilmiş insansın, beni sana Allah gönderdi' diyerek parasını dolandıran 45 yaşındaki N.E., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAZİRAN 2016 - Eskişehir'de dini kitap satmak bahanesiyle gittiği bazı evlerde bulunanlara 'Beni peygamber gönderdi, size hacılığı müjdelemeye geldim' ve bazı evlerde bulunanlara da 'Beni hırsız sanma, Hızır Aleyhisselam gönderdi beni, sen de kurban parası varmış' diyerek 5 kişinin 2 bin 190 lira parasını alan 50 yaşındaki M.A. polis tarafından yakalandı.

ŞUBAT 2018 - Kırşehir'de kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

MAYIS 2018 - Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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