Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

        Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

        Rize'de virajlı bir yolda hızla ilerleyen kamyon, karşı şeritten gelen iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani manevra, mucize kurtuluş!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Merkez Mahallesi'nde faciadan dönüldü.

        Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon, karşısından gelen iki araca sürücünün yaptığı ani manevrayla çarpmaktan son anda kurtuldu.

        Korku dolu o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde yolda hızla ilerleyen kamyonun sürücüsü, viraja girdiğinde bu sırada park yerinden yola çıkan aracı son anda fark edip çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

        Kamyon sürücüsü bu aracın hemen arkasından gelen başka bir araca da yine ani manevrayla çarpmamayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #rize
        #güvenlik kamerasına yansıyan kazalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"