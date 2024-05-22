Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
Rize'de virajlı bir yolda hızla ilerleyen kamyon, karşı şeritten gelen iki araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Merkez Mahallesi'nde faciadan dönüldü.
Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon, karşısından gelen iki araca sürücünün yaptığı ani manevrayla çarpmaktan son anda kurtuldu.
Korku dolu o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yolda hızla ilerleyen kamyonun sürücüsü, viraja girdiğinde bu sırada park yerinden yola çıkan aracı son anda fark edip çarpmaktan kıl payı kurtuldu.
Kamyon sürücüsü bu aracın hemen arkasından gelen başka bir araca da yine ani manevrayla çarpmamayı başardı.