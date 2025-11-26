Hızlı bir çıkış yakaladı

Söz ve müziğini Yase ve Lvbel C5’in birlikte üstlendiği parçanın prodüksiyonu, modern sound’larıyla tanınan Aerro & Akdo imzası taşıyor. Şarkı, yüksek temposu ve akılda kalan nakaratıyla “2025’in hit adayı” yorumlarını şimdiden toplamaya başladı.

Demet Akalın’ın güçlü vokali ile Lvbel C5’in kendine özgü tarzı, iki farklı jenerasyonu ortak bir müzikal çizgide buluşturuyor.

Projenin klibi ise genç yönetmen Ecem Gündoğdu tarafından çekildi. Görsel diliyle dikkat çeken klip, hem sinematografik dokusuyla hem de modern atmosferiyle izleyiciden tam not aldı.

Şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren hem müzik dünyasında hem de magazin kulislerinde büyük ses getirdi.