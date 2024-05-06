Hızlı çözümler: Giysilerinizdeki kırışıklıklar ütü olmadan nasıl giderilir?
Hayat koşuşturmacası içinde ani bir buluşma veya önemli bir toplantıya hazırlanırken, giysilerinizdeki kırışıklıkların sizi bekletmesine zaman ayıramayabilirsiniz. Neyse ki, ütü yapmadan da kırışıklıklarla başa çıkmanın pratik yolları mevcut! İşte, ütüsüz kırışıklık gidermenin 3 yolu!
Giysilerdeki kırışıklıklar bazen bizi son dakikada yakalar ve ne yazık ki her zaman ütü masası yanımızda değildir. Ancak endişelenmeyin, çünkü giysilerinizdeki kırışıklıkları hızlı bir şekilde gidermenin birkaç pratik yolu var. İşte, ütü masasına başvurmadan, saniyeler içinde kusursuz bir görünüm elde etmenin yolları!
1. GİYSİLERİ KURUTUCUYA ATARKEN BUZ KÜPÜ EKLEYİN
Tamburlu kurutma, kırışıklıkları gidermenin harika bir yoludur. Kurutucuyu orta sıcaklık ayarına getirin ve giysilerinizi yaklaşık 15 dakika kurutun. Kurutucunun içine bir iki küp buz atın ya da kurutmadan önce giysilere hafifçe su püskürtebilirsiniz. Buz küpleri eriyip buhara dönüşecek ve bu da giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardım edecek.
2. BURUŞUK KIYAFETLERİ DUŞ KABİNİNE KOYUN
Birçok kişi bu yöntemin kırışıklıkları hemen giderdiğini söylüyor. Sıcak suyu açın ve banyonun kapısını kapatın ki buhar çıkamasın.
DUŞTA BUHAR UYGULAMA İÇİN HIZLI İPUÇLARI
Giysileri asın: Duş perdesi çubuğunun temiz olduğundan emin olun yoksa kıyafetlerinizde leke kalabilir. Sonra kıyafetleri çubuğa ya da çubuğun üstüne asacağın bir askıya asın.
Odayı kapatın: Banyoyu hava sızdırmayacak biçimde kapatın. Ne kadar havasız kalırsa o kadar iyidir.
Zaman tanıyın: Kırışıklıklardan kurtulmak için 15 dakika buhar banyosu yeterlidir
3. KIRIŞIKLIK GİDERİCİ SPREY
Marketlerde kırışıklık açıcı sprey bulabilirsiniz. Spreyin işe yaraması için kıyafetlerinizin nemli olması gerekir ama kırışıkları giderecektir. Spreyi evde kendiniz de yapabilirsiniz.
KIRIŞIKLIK AÇICI KULLANMAK
Kendi spreyini yapmak: Bir su bardağı (240 ml) suyu 1 çorba kaşığı (15 ml) çamaşır yumuşatıcıyla bir sprey şişesinde karıştırın. Şişeyi iyice çalkalayın ve küçük bir kumaş parçasında test ederek lekelemediğinden ya da rengini bozmadığından emin olun.
Kurumaya bırak: Kıyafetleri spreyledikten sonra tamamen kuruyana kadar asılı bırakın.