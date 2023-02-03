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Haberler Sağlık Ölümüne yarışma! Tek seferde hızlı ve aşırı yemek yemek öümcül olabilir mi?
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Ölümüne yarışma! Tek seferde hızlı ve aşırı yemek yemek ölümcül olabilir mi?

Para, çeyrek altın ya da akıllı telefon ödüllü yemek yarışmaları vatandaşı sağlığından edebilir. Onlarca hamburgeri, kilolarca yaprak sarmasını, devasa büyüklükteki pizza ya da tostu, belirtilen sürede tüketmek isteyenler zamana karşı büyük bir mücadele veriyor. Bu tehlikeli yarışmanın olası zararlarına karşı ya karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, "Hızlı ve fazla yeme sonrasında bayılma, bilinç kaybı, gıdanın soluk borusuna kaçması nedeniyle solunum durması gibi bulgular bildirilmiştir" dedi

Ölümüne yarışma! Tek seferde hızlı ve aşırı yemek yemek öümcül olabilir mi?
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Son günlerde yiyecek-içecek işletmelerinin düzenlediği tehlikeli yemek yeme yarışmaları vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Kısa süreler (20-30-60 dakika) içerisinde tüketilmesi beklenen devasa büyüklükteki tost, pizza, onlarca hamburger, kebap veya kilolarca yaprak sarması, yanında içecekle geliyor. Bu yiyecekleri belirtilen sürede tüketen kişiler çeyrek altın, akıllı telefon veya parayla ödüllendiriliyor. Daha önce yarışmaya katılan müşterilerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan işletmeler, yeni adayları da bu yarışmaya katılmaya davet ediyor.

Ödüllü yemek yarışmalarının olası zararları hakkında Habertürk'e konuşan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, tek seferde hızlı ve aşırı yemenin uzun vadede kronik bazı kronik hastalıklara zemin hazırladığını hatta ani ölüme de yol açabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ayşeg&uuml;l Atmaca
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca

"HEM ANİ ÖLÜM HEM DE UZUN VADEDE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Atmaca, "Tek seferde hızlı ve aşırı yemek yenen yarışmalarla ilgili ülkemizden bildirilen ani ölüm vakası bilgim dahilinde yok; ancak bu tür yarışmalar dünyanın her yerinde yapılıyor. Farklı ülkelerden bu tür yarışmalara katılanlar arasında ölüm vakaları var. Bu vakalar arasında genç yaşlı fark etmeksizin farklı yaş ve cinsiyette kişiler bulunuyor. Hızlı ve fazla yeme sonrasında bayılma, bilinç kaybı, gıdanın soluk borusuna kaçması nedeniyle solunum durması gibi bulgular bildirilmiştir. Hızlı ve aşırı yemek ani ölüme yol açabileceği gibi uzun vadede de ölüm riskini artırır. Kısa sürede hızlı yemek yeme tarzı alışkanlık haline geldiğinde; kişilerde obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının gelişme riski artacağından ölüm riski de uzun vadede artar" dedi.

"HEM METABOLİZMAYA HEM DE SİNDİRİM SİSTEMİNE ZARAR VERİR"

Yarışmalarda tüketilmesi teşvik edilen bu gıdaların genellikle yağdan, basit karbonhidrattan ve şekerden zengin gıdalar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atmaca, "Bu tür gıdaların hızlı bir şekilde kısa süre içinde ve fazla miktarlarda tüketilmesi hem metabolizmaya hem de sindirim sistemine zarar verir" diye konuştu.

Yarışmada bahsi geçen ödüllerin kazanılması için hızlı yemek yemek büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Atmaca, "Hızlı yemek yiyenlerde, gıda alımını takiben kan şekeri çok hızlı yükselir ve kan şekerini düşürmek için pankreas bezi fazla miktarda insülin salgılar. Bu sefer de fazla salgılanan insülin nedeniyle gıda tüketiminden birkaç saat sonra kan şekeri gereğinden fazla düşebilir. Kan şekerindeki yükselme ve düşmeler nedeniyle fazla ve hızlı yenen bir yemek sonrası, kişi kendini çok yorgun ve halsiz hissedebilir" dedi.

"DİYABET VE KALP-DAMAR HASTALIKLARININ GELİŞİMİNE ZEMİN HAZIRLAR"

Prof. Dr. Atmaca, hızlı yeme şekli alışkanlık haline geldiğinde ise sürekli fazla insülin salgılamak durumunda kalan pankreasın bir süre sonra yorulacağını ve insülin direnci gelişeceğini kaydetti.

Prof. Dr. Atmaca, sözlerine şöyle devam etti: "İnsülin direnci nedeniyle kandaki şeker kullanılamaz. Fazla şeker yağa dönüşerek obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gelişimine zemin hazırlar.

Ayrıca hızlı yemek yiyen kişilerde gıdalar yeterince çiğnenmeyeceği için doygunluk hissi de yeterince olmaz ve kişi daha fazla yemek ister. Bu da vücuda gereğinden fazla kalori girmesi demektir. Fazla miktarda ve hızlı yemek ayrıca mide bağırsak sistemini de yorar. Yeterince çiğnenmeden mideye ulaşan gıdalar reflü, hazımsızlık, gaz ve karın ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Bağırsaklarda oluşan gaz, yararlı gıdaların da emilimini bozarak vücut için gerekli vitamin ve minerallerin emilmesini zorlaştırır."

"BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ" DÜŞÜNCESİ CAZİP GELİYOR AMA...

Sosyal medyada teşvik edilen, fazla miktardaki yiyecekleri belli bir sürede hızlı tüketene ödül kampanyalarının 'bir kereden bir şey olmaz' gibi bir düşünceyle bireylere cazip geldiğini aktaran Prof. Dr. Atmaca, "Bu durum çocuklar başta olmak üzere tüm toplumda uzun vadede toplumsal beslenme algısı ve alışkanlıklarını olumsuz etkileyecektir" dedi.

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