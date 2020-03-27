Hizmet-İş Sendikası, Ankara'daki Emek Konukevi'ni sağlık çalışanlarına tahsis etti

AA

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortaya koyduğu başarılı uygulamaların tüm dünyaya örnek olduğu belirtildi.

Sendika Genel Yönetim Kurulunun, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın önderliğinde aldığı kararla, Ankara'da bulunan 4 yıldızlı otel statüsündeki Emek Konukevi'ni sağlık çalışanlarının hizmetine sunduğu ifade edilen açıklamada, koronavirüs mücadelesi tamamlanıncaya kadar konukevinin tüm sağlık çalışanlarına tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri ve Emek Konukevi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Karataş, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını, bu zorlu süreci de birlik ve beraberlik içinde en kısa zamanda atlatmayı temenni ettiklerini belirtti.