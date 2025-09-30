Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 36,16 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gösterdi.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 yükseldi.