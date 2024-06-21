Hollanda - Fransa maçı CANLI YAYIN
Hollanda - Fransa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki ekip, liderlik için için büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Hollanda-Fransa mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Leipzig Stadyumu
HAKEM: Anthony Taylor
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Memphis Depay, Gakpo
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, GriezmannCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Euro 2024 D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki ekip; Hollanda ile Fransa, Leipzig'de karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun önde gelen iki ekibi; liderlik için için büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.
D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenmişti. Fransa da Avusturya'yı 1-0 ile geçmişti. Takımlar, zorlu randevudan mutlu ayrılarak son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.
31. RANDEVU
Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda ise 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.
Tarihinde Euro 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Taraflar, son olarak Euro 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.
KART SINIRINDAKİ İSİMLER
Mücadele öncesi Fransa'da iki ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.