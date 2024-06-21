Hollanda - Fransa maçı CANLI YAYIN

STAT: Leipzig Stadyumu

HAKEM: Anthony Taylor

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Memphis Depay, Gakpo

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Griezmann

Euro 2024 D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki ekip; Hollanda ile Fransa, Leipzig'de karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun önde gelen iki ekibi; liderlik için için büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.

Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda ise 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.

D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenmişti. Fransa da Avusturya'yı 1-0 ile geçmişti. Takımlar, zorlu randevudan mutlu ayrılarak son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Tarihinde Euro 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Taraflar, son olarak Euro 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Mücadele öncesi Fransa'da iki ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.