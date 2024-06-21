Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda - Fransa maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Hollanda - Fransa maçı CANLI YAYIN

        Hollanda - Fransa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki ekip, liderlik için için büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Hollanda-Fransa mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Leipzig Stadyumu

        HAKEM: Anthony Taylor

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Memphis Depay, Gakpo

        Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Griezmann

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Euro 2024 D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki ekip; Hollanda ile Fransa, Leipzig'de karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun önde gelen iki ekibi; liderlik için için büyük önem taşıyan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor.

        D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenmişti. Fransa da Avusturya'yı 1-0 ile geçmişti. Takımlar, zorlu randevudan mutlu ayrılarak son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

        REKLAM

        31. RANDEVU

        Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda ise 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.

        Tarihinde Euro 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Taraflar, son olarak Euro 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.

        KART SINIRINDAKİ İSİMLER

        Mücadele öncesi Fransa'da iki ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"