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Hollanda kölelik geçmiş nedeniyle dünya çapında özür dileyecek 

Hollanda hükümeti, ülkenin kölelik geçmişi için 19 Aralık Pazartesi günü dünya çapında 8 ayrı noktada resmi olarak özür dileyecek. 

Hollanda kölelik geçmiş nedeniyle dünya çapında özür dileyecek 
Hollanda kölelik geçmiş nedeniyle dünya çapında özür dileyecek 
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BBC TÜRKÇE

Yusuf Özkan, Lahey

müze Getty Images
Amsterdam'daki ünlü Rijksmuseum'da, Hollanda'nın sömürgelerindeki kölelikle ilgili bir sergi düzenlenmişti.

Hollanda hükümeti, ülkenin kölelik geçmişi için 19 Aralık Pazartesi günü dünya çapında 8 ayrı noktada resmi olarak özür dileyecek.

Hükümet, kölelik için tazminat ödenmesi yerine, bu konuda farkındalığı artırmak için 200 milyon euro bütçe ayıracak.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un duyurduğu bu gelişme, Lahey’deki hükümet kaynakları tarafından da doğrulandı.

Hükümet üyesi 7 bakan, 19 Aralık’ta eski Hollanda sömürgesi olan Surinam ile Karayipler’deki Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba ve Sint Maarten adalarına gidecek.

Hollandalı bakanlar, buralarda, ülkenin kölelik geçmişi nedeniyle, devlet adına resmi özür dileyecek.

Başbakan Mark Rutte de, aynı gün Lahey’de özür açıklamasında bulunacak.

Hükümetin resmi olarak özür dilemesi, Hollanda’nın, köleleştirdiği kişilerin yakınlarına doğrudan maddi tazminat ödemesi anlamına gelmiyor.

Lahey yönetimi, tazminat yerine, kölelik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanacak projeler için 200 milyon euroluk bir bütçe ayıracak. Kölelik tarihi ile ilgili bir müze için de 27 milyon euro kaynak sağlanacak.

Hollanda Temsilciler Meclisi delegasyonunun Surinam, Curaçao ve Bonaire'e yaptığı geziden sonra, parlamento çoğunluğu, hükümetin resmi özür dilemesini istedi.

Eylül ayında Surinam’ı ziyaret eden Hollanda Başkanı Rutte de, köleliğin kaldırılışının 150. yılı olan 2023'ün, tamamen köleliğin acısını kabul etmeye dönük etkinlikleri kapsaması gerektiğini vurguladı.

Hollanda’da Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere kölelik geçmişinde rol sahibi olan kentler, daha önce özür dilemişti.

Hollanda Merkez Bankası da, geçen Temmuz ayında köleliğin kaldırılmasını anma töreninde resmi özür açıklaması yaptı.

Hükümet, zamanlama açısından uygun olmadığı gerekçesiyle Temmuz ayında özür dilemeyi reddetti.

NOS tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Hollanda’da toplumun çoğunluğu, kölelik geçmişi için özür dilenmesini taraftar değil.

Geçen yıl Hollandalıların yüzde 31'i özür dilenmesini isterken, yüzde 55'i buna karşıydı. Bu yıl özür yanlılarının oranı yüzde 38’e yükseldi ancak hala toplumun yüzde 49'u buna karşı çıkıyor.

Araştırmaya göre, özür talebi daha çok göçmen kökenliler arasında yaygın.

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