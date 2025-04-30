Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands: "Ben de biraz Türk oldum sayılır

Büyükelçi Joep Wijnands, Türk kültürünün günlük yaşamındaki etkilerini esprili bir dille anlatarak, “Artık çaysız yapamıyorum. Ankaragücü taraftarıyım. Eşim benden market alışverişi yapmamı istediğinde ‘bakarız’ diyorum” ifadelerini kullandı. Wijnands’ın bu sözleri hem sosyal medyada hem de diplomatik çevrelerde büyük ilgi gördü.

KÜNEFE, KADAYIF, SÜTLAÇ VE İRMİK TİRYAKİSİ

Türk mutfağına olan ilgisiyle de dikkat çeken Büyükelçi, daha önce verdiği bir röportajda künefe, kadayıf, sütlaç ve irmik helvası gibi tatlılara özel bir hayranlık duyduğunu belirtmişti. Ankara'da sahiplendikleri kedilerine “Zeytin” adını verdiklerini söyleyen Wijnands, bu detaylarla Türkiye’de ne kadar yerleşik ve uyumlu bir hayat sürdüğünü de ortaya koydu.

"BEN ARTIK BİRAZ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türkiye ile Hollanda arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin önemine sık sık vurgu yapan Büyükelçi, son olarak “Ben artık biraz Türk gibi hissediyorum” sözleriyle ilişkilerdeki samimiyeti daha da artırdı.