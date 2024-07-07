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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım yıkıldı! İşte o kareler... - Futbol Haberleri

        Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım yıkıldı! İşte o kareler...

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Son düdüğün ardından milliler büyük üzüntü yaşadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.07.2024 - 01:14 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:14
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        2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız, dev turnuvadan elendi.

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        Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

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        Milliler, maç bitiminde büyük üzüntü yaşarken takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da gözyaşlarına boğuldu.

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        İşte Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım'ın yaşadığı hüzün...

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