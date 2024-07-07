Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım yıkıldı! İşte o kareler...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Son düdüğün ardından milliler büyük üzüntü yaşadı
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız, dev turnuvadan elendi.
Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Milliler, maç bitiminde büyük üzüntü yaşarken takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da gözyaşlarına boğuldu.
İşte Hollanda yenilgisinin ardından A Milli Takım'ın yaşadığı hüzün...