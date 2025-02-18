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        Haberler Gündem Güncel Honaz'da üreticiler için sondaj çalışması | Son dakika haberleri

        Honaz Belediyesi kiraz üreticileri için sondaj çalışması yaptı

        Denizli'nin Honaz Belediyesi kiraz üretiminde verimliliği artırmak ve kaliteli ürün elde edebilmek için sondaj çalışması yaptı. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Burası kiraz üretimin en yoğun yapıldığı alan. Burada dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği alandayız. Bu bölgede yaptığımız 2'nci sondaj çalışması" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:25
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        Honaz'da üreticiler için sondaj çalışması
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        Denizli'de, sık sulama yapılarak kiraz üretiminde verimliliği ve ürün kalitesini artırmak için Honaz Belediye tarafından Honaz Bağarası mevkisinde sondaj çalışması yapıldı. Çıkartılan suyla kiraz ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çiftçilerin su sorunun bir nebze çözülmesi amaçlanıyor.

        Yapılan sondaj çalışmasıyla kiraz ağaçlarını sulanması süresinin 7 günde bir yapılabileceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bugün Honaz'ın Bağarası mevkiindeyiz. Yeni bir sondaj çalışması yapıyoruz. Burası kiraz üretimin en yoğun yapıldığı alan. Burada dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği alandayız. Bu bölgede yaptığımız 2’nci sondaj çalışması. Çiftçinin daha çok kazanması ve üretilen ürünün daha kaliteli olması ve rekoltenin fazla olması için suya ihtiyaç duyuluyor. Bizde Honaz Belediyesi olarak sondajlar yaparak bunu katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada yeni sondaj çalışmasına başladık. Umarım buradan beklediğimiz suya burada ulaşır ve sulama sorununa bir çözüm bulmuş oluruz. Köylünün böyle verimli toprakları kullanabilmesi için ve ülke ekonomisine katma değerli ürünleri üretmesine ihtiyacı var. Bizlerde Honaz Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız" dedi.

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