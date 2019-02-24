Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan bir evin çatı katında horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığını tespit etti. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, polis ekipleri, horoz dövüşü yaptırılan eve ani operasyon düzenledi. Horoz dövüşü yaptıran, E.T. (41),M.M. (30) ve E.A. (23) gözaltına alındı. Evde bulunan ve bahis oynadıkları belirlenen 23 kişiye de ‘kumar oynamak’ suçundan idari işlem yapıldı.

HOROZLAR VETERİNERE TESLİM EDİLDİ

Sahipleri tarafından zorla dövüştürülen 10 horoza da el konularak, Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HOROZ SAHİPLERİNE İŞLEM YAPILDI

Horoz sahipleri E.T. ve M.A. hakkında “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan (10) ayrı idari işlem, kumar oynatılan yerin sorumlusu olduğu belirlenen E.A. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.