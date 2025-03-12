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        Haberler Gündem 3. Sayfa Horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza

        İstanbul'un Pendik ilçesinde horoz dövüştürme ihbarı üzerine polisin yaptığı baskında yakalanan kişilere toplamda 132 bin lira para cezası kesilirken, mekân mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:48
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        Horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza
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        İstanbul'un Pendik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürme ihbarı üzerine dün saat 21.45 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir mekâna baskın yaptı.

        Ekipler mekâna girdiğinde 2 tane horozun dövüştürüldüğünü ve 12 kişinin de dövüşü izlediğini tespit etti.

        Horoz sahipleri Y.K. (48) ve Z.Y. (47) isimli kişilere Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Mekandaki diğer 12 kişiye de toplamda 132 bin lira idari para cezası kesildi. Ş.K. (71) isimli kişiye ait olan iş yeri ise Pendik Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.

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